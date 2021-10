Niekto vylial ortuť za domom služieb v Novákoch, polícia hľadá vinníka

Nováky 26. októbra (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom nálezu rozliatej striebornej tekutiny, pravdepodobne ortuti, za domom služieb v Novákoch. Prievidzský policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Trenčianska krajská polícia v tejto súvislosti v utorok na sociálnej sieti pripomína, ako nakladať s nebezpečným odpadom.



"Netreba zabudnúť na to, že ortuť patrí medzi nebezpečný odpad. V prípade, že sa s ňou stretnete, v žiadnom prípade ju nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu," radia policajti.



V menšom množstve môžu ľudia odovzdať ortuť lekárňam, ktoré však nie sú zo zákona povinné ju prijať. Vo väčšom množstve ju treba odovzdať vo firmách, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním nebezpečných odpadov. To však môže podliehať spoplatneniu. "Ortuť je možné odovzdať aj v rámci zneškodňovania nebezpečného odpadu v obci, a to bezplatne. Každá obec určí vo všeobecne záväznom nariadení spôsob, ako, kde a kedy môžu občania minimálne dvakrát za rok odovzdávať nebezpečný odpad," doplnila polícia.



Ak ľudia nájdu ortuť na verejnom priestranstve, je potrebné, aby nález nahlásili na linke tiesňového volania Integrovaného záchranného systému 112, hasičom, prípadne na núdzovej linke polície. Občania majú zostať na mieste nálezu, zabezpečiť ho pred kontaktom s inými osobami a nemanipulovať s ním.



"Zo skúseností však vieme, že motívom odkladania ortuti na verejnosti je snaha vyhnúť sa poplatku za odovzdanie a zneškodnenie tohto odpadu. Ak v dôsledku tohto konania dôjde k poškodeniu zdravia, môže páchateľ, ak sa mu na súde preukáže vina, dostať niekoľkoročný nepodmienečný tresty odňatia slobody," dodala polícia.