Polícia vyšetruje prípad zranenej ženy na ceste v Trebišovskom okrese

Sečovce 13. januára (TASR) - Polícia vyšetruje vážny prípad ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo v sobotu (11. 1.) v skorých ranných hodinách na ceste I. triedy 1/19 v smere od mesta Sečovce do obce Dargov v Trebišovskom okrese.



"Za neobjasnených okolností bola na pravej strane vozovky nájdená zranená osoba. Okoloidúci účastník cestnej premávky privolal záchranné zložky, ktoré zranenú osobu - ženu previezli do nemocnice v Trebišove," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Podľa predbežnej lekárskej správy mladá žena utrpela vážne zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní. Polícia žiada o pomoc verejnosť. "Ak ste boli svedkom tejto udalosti, pohybovali ste sa v čase okolo 4.05 h v uvedenej lokalite alebo máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti prípadu, kontaktujte políciu," uviedla.