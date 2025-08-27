< sekcia Regióny
Peňaženka s 1600 eurami skončila v cudzích rukách, hľadajú svedkov
Poškodeným je v tomto prípade 20-ročný muž z obce Zborov.
Autor TASR
Svidník 27. augusta (TASR) - Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku v súvislosti s nájdením peňaženky a prisvojením si 1600 eur vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu zatajenia veci. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Neznámy páchateľ v utorok (26. 8.) popoludní v obci Kurimka pred jedným z rodinných domov našiel na ceste peňaženku. Napriek tomu, že mu nepatrila, vzal z nej finančnú hotovosť vo výške takmer 1600 eur. Poškodeným je v tomto prípade 20-ročný muž z obce Zborov,“ uviedla Ligdayová.
V súvislosti s týmto prípadom polícia vyzýva prípadných svedkov, ktorí by mali akékoľvek informácie o uvedenom skutku, aby sa prihlásili na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
