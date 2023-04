RODINNÁ TRAGÉDIA: Po hádke skončili dvaja muži v nemocnici

Váhovce 14. apríla (TASR) – Polícia zasahovala vo štvrtok (13. 4.) vo večerných hodinách pri vážnom incidente v rodine v obci Váhovce v okrese Galanta. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Operačný dôstojník vzhľadom na závažnosť odovzdaných informácií vyslal okamžite na miesto najbližšie hliadky zo Serede a aj policajné hliadky z Trnavy. "Okolie domu policajti uzavreli a zabezpečili miesto činu, ktoré si prevzal vyšetrovateľ z Galanty," uviedla polícia.



Podľa prvotných informácií malo prísť podvečer medzi nevlastným otcom a synom najskôr k slovnej výmene názorov. "Tá sa zmenila na potýčku, pri ktorej 50-ročný muž mal pri hádke pichnúť nožom 25-ročného nevlastného syna do oblasti brucha a spôsobiť mu poranenie pečene," doplnila polícia.



Po následnom zapojení sa do konfliktu ostatných členov rodiny, manželky a dcéry, mal starší muž nasmerovať nôž aj proti sebe. "Piatimi bodnými ranami do brucha a hrude si spôsobil viaceré zranenia. Obaja muži skončili nakoniec v nemocniciach. Starší muž je momentálne v kritickom stave," informovala polícia.



Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy na zdraví. Právna kvalifikácia môže byť doplnená, ale aj zmenená po objasnení motívu konania a vykonaní potrebných procesných úkonov, ktoré nateraz nie je možné pre zdravotný stav osôb vykonať.