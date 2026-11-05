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Polícia vyšetruje výtržníctvo na ulici Rybárska brána v Bratislave
Doposiaľ neznámy páchateľ v čase približne 23.30 h na ulici Rybárska brána v bratislavskom Starom Meste verbálne a následne aj fyzicky napadol poškodeného.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo ešte 19. septembra v noci na ulici Rybárska brána v bratislavskom Starom Meste. Neznámy páchateľ tam najprv verbálne a následne aj fyzicky napadol inú osobu. Vo veci je vedené trestné stíhanie prečinu ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Polícia pátra po totožnosti osôb na videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.
„Doposiaľ neznámy páchateľ v čase približne 23.30 h na ulici Rybárska brána v bratislavskom Starom Meste verbálne a následne aj fyzicky napadol poškodeného. Dôvodom mala byť nenávisť voči príslušnosti poškodeného k určitej etnickej skupine,“ priblížila Šemetková.
Akékoľvek informácie k totožnosti osôb na videu, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznámy páchateľ v čase približne 23.30 h na ulici Rybárska brána v bratislavskom Starom Meste verbálne a následne aj fyzicky napadol poškodeného. Dôvodom mala byť nenávisť voči príslušnosti poškodeného k určitej etnickej skupine,“ priblížila Šemetková.
Akékoľvek informácie k totožnosti osôb na videu, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.