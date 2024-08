KRÁDEŽ V BARE: Mladíkovi hrozia dva roky za mrežami

Rožňava 1. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje viacero krádeží, ku ktorým došlo v uplynulom období v regióne Gemer. V dvoch prípadoch už obvinili 19-ročného muža z okresu Rožňava, polícia preveruje i to, či je mladík zodpovedný aj za ďalších päť podobných skutkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



"Podľa doterajšieho vyšetrovania a z doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie obvinený mladík v meste Rožňava v máji tohto roka vošiel do priestorov baru, odkiaľ mal ukradnúť finančnú hotovosť minimálne 500 eur. V júli tohto roka neoprávnene vnikol na dvor jedného z rodinných domov v obci Gemerská Poloma, potom vošiel do domu, odkiaľ mal ukradnúť finančnú hotovosť vo výške 450 eur," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Polícii sa muža podarilo vypátrať aj za pomoci služobných psov, v súčasnosti je obvinený z krádeže a z krádeže v súbehu s porušovaním domovej slobody. V Rožňave a priľahlých obciach zaznamenala polícia od apríla do polovice júla viacero krádeží, vyšetruje preto, či je obvinený mladík zodpovedný aj za ďalších päť skutkov, ktoré eviduje.



"Modus operandi páchateľa spočíval prevažne v tom, že pod rôznymi zámienkami, ako hľadanie si práce alebo predaj vecí, vnikol na pozemky rodinných domov, využil nepozornosť domácich osôb, ktorým následne z vnútorných priestorov domov a bytov odcudzil finančnú hotovosť v rôznych sumách," priblížila Mésarová.



Obvinený muž z okresu Rožňava je v súčasnosti vo väzbe, hrozia mu dva roky za mrežami. Za obdobné skutky bol trestne stíhaný aj v minulosti.