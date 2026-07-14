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Polícia vyšetruje sériu nočných požiarov v Petržalke
Prvý požiar vznikol krátko po 18.30 h v trávnatom poraste za areálom predajne motorových vozidiel na Panónskej ceste.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Polícia sa v pondelok (13. 7.) večer a v noci zaoberala tromi požiarmi, ku ktorým došlo v krátkom čase v lokalite Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lukáš Pecek.
Prvý požiar vznikol krátko po 18.30 h v trávnatom poraste za areálom predajne motorových vozidiel na Panónskej ceste. Po jeho uhasení nahlásili približne o hodinu neskôr ďalší, tentokrát už priamo v areáli predajne, kde plamene zasiahli šesť motorových vozidiel, opísal Pecek. „Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na viac ako 50.000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil,“ dodal.
V priebehu večera vyslali policajtov aj k ďalšiemu požiaru trávy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb. „Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti,“ uviedol Pecek.
Hasiči vykonávali úkony na mieste požiaru vozidiel, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.
„Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, pričom preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi,“ povedal Pecek.
Polícia zároveň vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 h sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne motorových vozidiel alebo pri priľahlej čerpacej stanici a všimli si podozrivé osoby, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
Prvý požiar vznikol krátko po 18.30 h v trávnatom poraste za areálom predajne motorových vozidiel na Panónskej ceste. Po jeho uhasení nahlásili približne o hodinu neskôr ďalší, tentokrát už priamo v areáli predajne, kde plamene zasiahli šesť motorových vozidiel, opísal Pecek. „Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na viac ako 50.000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil,“ dodal.
V priebehu večera vyslali policajtov aj k ďalšiemu požiaru trávy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb. „Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti,“ uviedol Pecek.
Hasiči vykonávali úkony na mieste požiaru vozidiel, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.
„Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, pričom preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi,“ povedal Pecek.
Polícia zároveň vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 h sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne motorových vozidiel alebo pri priľahlej čerpacej stanici a všimli si podozrivé osoby, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.