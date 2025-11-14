Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Regióny

TRAGÉDIA V BRATISLAVE: V byte našli mŕtvy manželský pár

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Tridsaťšesťročná žena, ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje smrť manželského páru v Bratislave. V byte na Rezedovej ulici našli vo štvrtok (13. 11.) v noci ich telá. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Informáciu, že má ísť o manželov, priniesol portál tvnoviny.sk.

„Tridsaťšesťročná žena, ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň. Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy,“ napísali policajti. Bližšie informácie k prípadu poskytnú, keď to bude možné


.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

VZORKY VODY V ŠTÚROVE: Toto ukázali výsledky