TRAGÉDIA V BRATISLAVE: V byte našli mŕtvy manželský pár
Tridsaťšesťročná žena, ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň.
Bratislava 14. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje smrť manželského páru v Bratislave. V byte na Rezedovej ulici našli vo štvrtok (13. 11.) v noci ich telá. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Informáciu, že má ísť o manželov, priniesol portál tvnoviny.sk.
„Tridsaťšesťročná žena, ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň. Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy,“ napísali policajti. Bližšie informácie k prípadu poskytnú, keď to bude možné
