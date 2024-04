Na železničnej trati pri Drienovci našli telo mladého muža

Drienovec 5. apríla (TASR) - V úseku železničnej trate Turňa nad Bodvou - Drienovec v okrese Košice - okolie našli v koľajisku v piatok ráno 19-ročného muža bez známok života. Potvrdila to polícia.



"V týchto chvíľach nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť, či k usmrteniu osoby došlo po zrážke s vlakom. Bližšie okolnosti, za akých k úmrtiu osoby došlo, polícia zisťuje," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Viac svetla do prípadu vnesie podľa nej nariadená pitva, ktorá určí presnú príčinu smrti. Mŕtvy mladík bol z okresu Košice - okolie.



Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala. Vo veci koná poverený príslušník oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Počas vykonávania prvotných a neodkladných úkonov na mieste udalosti bola vlaková doprava zastavená na nevyhnutne potrebný čas," skonštatovala Mésarová.



Železnice SR (ŽSR) informovali, že vlaková doprava v úseku Turňa nad Bodvou - Moldava nad Bodvou bola prerušená v čase od 8.32 do 11.57 h. Nehybnú osobu medzi koľajovými pásmi uvidel rušňovodič rýchlika Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). "Po zastavení vlaku rušňovodič išiel overiť zdravotný stav osoby, tá už nejavila žiadne známky života," uviedla hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.