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TELO NA SÍDLISKU: Našli ho v Lučenci, malo bodnú ranu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

V súvislosti s úmrtím muža bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, polícia prípad naďalej vyšetruje.

Autor TASR
Lučenec 13. júla (TASR) - Polícia vyšetruje smrť 36-ročného muža, ktorý bol s bodným poranením nájdený na sídlisku Rúbanisko v Lučenci. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Na prípad upozornil portál noviny.sk.

Podľa polície mal muž vo štvrtok (9. 7.) vo večerných hodinách odísť z bytu na lučeneckom sídlisku. „Telo muža bolo nájdené príbuznými pred neďalekým bytovým domom, v blízkosti bol nájdený aj nôž,“ priblížila Kováčiková.

V súvislosti s úmrtím muža bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, polícia prípad naďalej vyšetruje. „Pre zistenie presnej príčiny smrti muža bola nariadená súdna pitva,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.
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