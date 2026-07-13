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TELO NA SÍDLISKU: Našli ho v Lučenci, malo bodnú ranu
V súvislosti s úmrtím muža bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, polícia prípad naďalej vyšetruje.
Autor TASR
Lučenec 13. júla (TASR) - Polícia vyšetruje smrť 36-ročného muža, ktorý bol s bodným poranením nájdený na sídlisku Rúbanisko v Lučenci. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Na prípad upozornil portál noviny.sk.
Podľa polície mal muž vo štvrtok (9. 7.) vo večerných hodinách odísť z bytu na lučeneckom sídlisku. „Telo muža bolo nájdené príbuznými pred neďalekým bytovým domom, v blízkosti bol nájdený aj nôž,“ priblížila Kováčiková.
V súvislosti s úmrtím muža bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, polícia prípad naďalej vyšetruje. „Pre zistenie presnej príčiny smrti muža bola nariadená súdna pitva,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.
Podľa polície mal muž vo štvrtok (9. 7.) vo večerných hodinách odísť z bytu na lučeneckom sídlisku. „Telo muža bolo nájdené príbuznými pred neďalekým bytovým domom, v blízkosti bol nájdený aj nôž,“ priblížila Kováčiková.
V súvislosti s úmrtím muža bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, polícia prípad naďalej vyšetruje. „Pre zistenie presnej príčiny smrti muža bola nariadená súdna pitva,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.