< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu 29-ročného chodca v Prešove
Polícia uviedla, že chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.
Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje tragickú nehodu, pri ktorej po zrážke auta s chodcom prišiel o život 29-ročný muž. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, k nehode došlo v sobotu (8. 11.) neskoro večer na Levočskej ulici.
Polícia uviedla, že chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Dvadsaťštyriročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy, s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že na mieste zasahovali záchranné zložky.
Polícia uviedla, že chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Dvadsaťštyriročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy, s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že na mieste zasahovali záchranné zložky.