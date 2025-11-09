Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu 29-ročného chodca v Prešove

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia uviedla, že chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.

Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Polícia v Prešove vyšetruje tragickú nehodu, pri ktorej po zrážke auta s chodcom prišiel o život 29-ročný muž. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, k nehode došlo v sobotu (8. 11.) neskoro večer na Levočskej ulici.

Polícia uviedla, že chodec prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Dvadsaťštyriročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy, s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že na mieste zasahovali záchranné zložky.
