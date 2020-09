Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu medzi Barcou a Cakovom

Barca/Cakov 17. septembra (TASR) – Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok (15. 9.) večer medzi obcami Cakov a Barca v Rimavskosobotskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



„Vodič osobného auta vo veku 42 rokov jazdil po účelovej komunikácii, kde z doposiaľ nezistených príčin zišiel autom ku krajnici a vošiel do trávnatej časti. Auto prednou časťou prerazilo krovie a následne narazilo do zeminy, po čom bolo vyhodené a viackrát sa prevrátilo,“ priblížili policajti priebeh nehody.



Dodali, že počas rotovania auta vodič cez ľavé predné okno vypadol a utrpel vážne zranenia. „Na mieste ho záchranári oživovali, ale počas prevozu do nemocnice zraneniam podľahol. V aute bol aj jeho osemročný syn, ktorý utrpel ľahké zranenia,“ konkretizovali policajti s tým, že v prípade bola nariadená súdna pitva, pri ktorej budú zisťovať aj prípadné požitie alkoholu.