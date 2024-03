Polícia vyšetruje smrteľný úraz v jednej z firiem vo Svite

Svit 20. marca (TASR) - Smrteľným úrazom, ktorý sa stal ešte v pondelok (18. 3.) dopoludnia v objekte jednej z firiem vo Svite, sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že išlo o 53-ročného muža.



"Ten bol nájdený, ako leží na zemi na chodbe prevádzky. Po príchode posádky rýchlej zdravotnej pomoci bol muž prevezený do nemocnice, no následkom zranení neskôr podľahol," uviedla Ligdayová.



Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Svit začal v prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Polícia preveruje okolnosti tejto udalosti a podľa Ligdayovej stále prebiehajú procesné úkony za účelom objasnenia skutku.