Tragická nehoda na D1: Vyžiadala si život 74-ročnej ženy
Autor TASR
Piešťany 7. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok (6. 11.) na diaľnici D1 v smere z Trenčína do Trnavy, v okrese Piešťany. Nehoda si vyžiadala život 74-ročnej ženy a ťažké zranenie 80-ročného vodiča. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií vodič pri prechádzaní z pravého do ľavého jazdného pruhu pravdepodobne nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla. „Po následnom strhnutí volantu dostal šmyk, pričom sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo a zostalo stáť na streche,“ ozrejmila.
Vodiča s ťažkými zraneniami letecky previezli do nemocnice v Trnave, jeho spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Na mieste nehody bol prítomný znalec z odboru cestnej dopravy. „V súvislosti s udalosťou sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila s tým, že okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
