Polícia vyšetruje štvrtkový požiar rodinného domu v Dunajskej Strede
Dunajská Streda 28. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje požiar neobývaného rodinného domu a okolitého porastu v Dunajskej Strede, ktorý sa stal vo štvrtok (27. 11.). Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej veci. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v piatok informovalo na sociálnej sieti.
Podľa predbežných informácií k požiaru došlo nezisteným spôsobom, nezistenou látkou, pričom došlo k úplnému poškodeniu a zničeniu domu, našťastie, bez zranení osôb. Požiar ohlásili vo štvrtok po 7.30 h. „Všetky okolnosti, ako aj príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania i znaleckého skúmania,“ priblížila polícia.
