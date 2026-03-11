< sekcia Regióny
Požil látku obsahujúcu metanol: Polícia vyšetruje ťažkú otravu
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví
Autor TASR
Stará Ľubovňa 11. marca (TASR) - Polícia vyšetruje ťažkú otravu u 64-ročného muža z okresu Stará Ľubovňa. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že požil neznámu látku obsahujúcu metanol. Zároveň ubezpečila, že nešlo o nápoj zakúpený v obchode ani žiaden z „domácej výroby“ a občanom tak nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
„Poškodeným je 64-ročný muž. Ten mal zo zatiaľ neznámeho dôvodu požiť neznámu látku obsahujúcu metanol. Následkom je ťažká otrava organizmu a s tým súvisiace poškodenia organizmu muža,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a okolnosťami prípadu sa podľa hovorkyne intenzívne zaoberá.
„Poškodeným je 64-ročný muž. Ten mal zo zatiaľ neznámeho dôvodu požiť neznámu látku obsahujúcu metanol. Následkom je ťažká otrava organizmu a s tým súvisiace poškodenia organizmu muža,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a okolnosťami prípadu sa podľa hovorkyne intenzívne zaoberá.