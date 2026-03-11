Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Regióny

Požil látku obsahujúcu metanol: Polícia vyšetruje ťažkú otravu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví

Autor TASR
Stará Ľubovňa 11. marca (TASR) - Polícia vyšetruje ťažkú otravu u 64-ročného muža z okresu Stará Ľubovňa. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že požil neznámu látku obsahujúcu metanol. Zároveň ubezpečila, že nešlo o nápoj zakúpený v obchode ani žiaden z „domácej výroby“ a občanom tak nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

„Poškodeným je 64-ročný muž. Ten mal zo zatiaľ neznámeho dôvodu požiť neznámu látku obsahujúcu metanol. Následkom je ťažká otrava organizmu a s tým súvisiace poškodenia organizmu muža,“ uviedla Ligdayová.

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Stará Ľubovňa vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a okolnosťami prípadu sa podľa hovorkyne intenzívne zaoberá.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca