TRAGICKÝ NÁLEZ: Polícia našla v byte mŕtveho

Spišská Nová Ves 15. februára (TASR) - Polícia v Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragédiu. Na sociálnej sieti policajti informovali, že v jednom z bytov našli dvoch ľudí. "Mladistvá osoba bola, bohužiaľ, nájdená bez známok života," uvádza Policajný zbor.



Druhého staršieho človeka so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti sú aktuálne na mieste činu a udalosť dokumentujú. Viac informácií prinesie polícia, keď to procesná situácia dovolí.