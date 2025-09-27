< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje tragédiu, v obci Drienovec prišlo dieťa o časť ruky
Na pozemku pred jedným z rodinných domov zasiahol maloletú osobu prasknutý brúsny kotúč, čím jej amputoval časť ruky.
Autor TASR
Drienovec 27. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje tragédiu v obci Drienovec v okrese Košice-okolie, pri ktorej dieťa prišlo o časť ruky. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že incident sa stal ešte začiatkom tohto týždňa popoludní. Na pozemku pred jedným z rodinných domov zasiahol maloletú osobu prasknutý brúsny kotúč, čím jej amputoval časť ruky.
„Podľa predbežnej lekárskej správy tak maloletá osoba utrpela zranenia prevyšujúce dobu liečenia viac ako 42 dní,“ uviedla Ivanová s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe.
