Polícia: Vyšetruje tragickú dopravnú nehodu v okrese Senec
Premávku na mieste riadia policajti.
Autor TASR
Senec 31. januára (TASR) - Seneckí policajti aktuálne dokumentujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko po 19.00 h v okrese Senec, konkrétne na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob. „Pri výjazde z obce zrazilo auto 54-ročného chodca, ktorý na následky zranení na mieste zomrel,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.
Dychová skúška u vodiča požitie alkoholu nepreukázala. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je úsek cesty aktuálne neprejazdný. Premávku na mieste riadia policajti.
