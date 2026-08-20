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ČELNÝ NÁRAZ: Polícia vyšetruje tragickú nehodu pri Dunajskej Strede
Vodiča osobného auta museli transportovať do nemocnice leteckí záchranári, spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Autor TASR
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Holice 20. augusta (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok na hlavnom ťahu medzi obcami Holice a Vieska v okrese Dunajská Streda. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Podľa prvotných informácií mal ísť 60-ročný vodič auta smerom od mesta Dunajská Streda na obec Holice, keď z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom,“ priblížili policajti. Po dopravnej nehode skončilo osobné vozidlo prevrátené na boku.
„Vodiča osobného auta museli transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Jeho 57-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ doplnili. Cestu prvej triedy museli policajti z dôvodu dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzavrieť.
„Podľa prvotných informácií mal ísť 60-ročný vodič auta smerom od mesta Dunajská Streda na obec Holice, keď z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom,“ priblížili policajti. Po dopravnej nehode skončilo osobné vozidlo prevrátené na boku.
„Vodiča osobného auta museli transportovať do nemocnice leteckí záchranári. Jeho 57-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ doplnili. Cestu prvej triedy museli policajti z dôvodu dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzavrieť.