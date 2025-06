Tragédia v skalickom okrese: Nehodu neprežil 75-ročný motocyklista

Skalica 6. júna (TASR) - Policajti vyšetrujú tragickú nehodu 75-ročného motocyklistu, ktorá sa stala vo štvrtok (5. 6.) na ceste v smere zo Skalice do Zlatníckej doliny. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



„Motocyklista mal z doposiaľ nezistených príčin zísť vpravo mimo cesty do priekopy. Žiaľ, keď muža našli, už mu nebolo pomoci. Policajti okolnosti, za ktorých k udalosti došlo, ako aj to, či boli jej príčinou zdravotné dôvody alebo spôsob jazdy motocyklistu, naďalej vyšetrujú,“ priblížili z polície. Policajti súčasne apelujú na vodičov, aby si v prípade, ak sa necítia dobre, za volant radšej nesadali.