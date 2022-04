NOČNÁ NEHODA SA SKONČILA TRAGICKY: Muž mal sedieť v strede cesty

Žlkovce 27. apríla (TASR) – Polícia vyšetruje okolnosti nočnej nehody, ktorá sa stala na ceste I. triedy pri obci Žlkovce krátko po polnoci a vyžiadala si život zatiaľ neznámeho muža. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



"Na ceste mal sedieť v strede jazdného pruhu neosvetlený muž. V tom čase jazdil od obce Červeník smerom na Trnavu 55-ročný vodič v osobnom aute. Na osobu už nestihol zareagoval a spredu do nej narazil. Pri zrážke utrpel chodec zranenia, ktorým na mieste podľahol. Policajti podrobili vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť chodec pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z jeho krvi," uviedla polícia.



Tá zároveň žiada o pomoc pri jeho stotožnení. "Obeťou nehody bol muž približne vo veku 30 až 40 rokov, na sebe mal oblečené čierne tričko, modré rifle a čierne topánky. Pri sebe mal dioptrické okuliare s tenkým červeno-čiernym rámom. Osoba bola strednej postavy a vlasy mala v zadnej časti hlavy zostrihnuté do minimálnej dĺžky s tvoriacou sa plešinou. Na tvári mala jemné, začínajúce sa strnisko. Pri obhliadke neboli nájdené žiadne osobné veci ani doklady, ktoré by ho mohli pomôcť identifikovať," informovala polícia.



Apeluje na to, že ak niekto spoznal muža podľa popisu alebo vie o niekom, kto sa v noci nevrátil domov, nech zavolá na číslo 158 alebo napíšte správu na stránke Polícia SR – Trnavský kraj na sociálnej sieti.