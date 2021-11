Polícia vyšetruje tragickú nehodu pri obci Dojč v Seneckom okrese

Dojč 11. novembra (TASR) – Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok (9. 11.) v noci na ceste II. triedy medzi mestom Šaštín-Stráže a obcou Dojč. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Ako doplnila, 26-ročný muž išiel krátko pred 23.00 h osobným autom smerom na obec Dojč. "Z doposiaľ nezistených príčin zišiel vľavo mimo cestu do priekopy a prednou časťou auta narazil do betónového mostíka," uviedla Antalová.



Po príchode mu privolaná rýchla zdravotná pomoc začala poskytovať prvú pomoc. "Mladý muž však svojim zraneniam krátko po polnoci v sanitke podľahol. To, či šoféroval pod vplyvom alkoholu, bude zisťované pri pitve. Polícia na zistení okolností a presnej príčiny tragickej nehody pracuje," informovala krajská policajná hovorkyňa.