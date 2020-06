Polícia vyšetruje mužov z okolia Košíc pre viacero trestných činov

Košice 22. júna (TASR) – Trestné činy porušovanie domovej slobody, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla a krádeže vyšetruje polícia v súvislosti s trojicou mužov z okresu Košice-okolie, ktorú obvinila. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



Podľa doterajšieho vyšetrovania 37-ročný muž v stredu (17. 6.) okolo polnoci neoprávnene vnikol na pozemok a následne aj do rodinného domu v košickej mestskej časti Pereš, vzal kľúče od dodávky zaparkovanej na dvore a odišiel s ňou. Cestou zobral dvoch pasažierov - 18 a 19-ročného mladíka s tým, že potrebuje pomôcť so soškami v jednom z kamenárstiev v Košiciach.



„Dvaja mladší preskočili plot a z areálu firmy ukradli voľne položené betónové sošky približne za 640 eur. Tovar naložili do dodávky a pokračovali v jazde,“ uviedla Mésarová. Podľa jej slov do dodávky naložili aj motocykel zaparkovaný na okraji chodníka na Národnej triede v Košiciach v hodnote 1000 eur a vyložili ho v Seni u známeho.



Tridsaťsedemročný muž sa sám na dodávke vrátil na Pereš, kde ju chcel vrátiť. „Tam ho už čakali príslušníci PZ, ktorý ho na mieste zadržali a tiež vypátrali ukradnutý motocykel, ktorý spolu s betónovými soškami v dodávke zaistili,“ dodala.



Obvineným hrozí v prípade preukázania viny za uvedené skutky trest odňatia slobody na dva roky, stíhaní sú na slobode.