Polícia vyšetruje ubitie a postrelenie psa v Popudinských Močidľanoch
Autor TASR
Popudinské Močidľany 5. mája (TASR) - Vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) začal trestné stíhanie vo veci úmyselného prečinu týrania zvierat. Prípad súvisí s incidentom z 24. marca v obci Popudinské Močidľany v okrese Skalica. Ako TASR informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová, neznámy páchateľ napadol dvojročného psa plemena jazvečík.
Zviera tupým predmetom ubil a zároveň postrelil strelnou zbraňou. Pes bol v kritickom stave nájdený svojou majiteľkou pred rodinným domom v ten istý deň. „Utrpel závažné zranenia - trieštivú zlomeninu stehennej kosti, strelné poranenie stehna, ako aj rozsiahle poranenia ústnej dutiny a jazyka,“ doplnila hovorkyňa s tým, že následkom rozsiahlych zranení musel byť pes utratený.
Polícia prípad vyšetruje a pracuje na jeho objasnení. Zároveň vyzýva svedkov, ako aj osoby s informáciami, ktoré by mohli pomôcť pri odhalení páchateľa, aby ich oznámili na čísle 158 alebo prostredníctvom e-mailu.
„Zároveň upozorňujeme verejnosť, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ dodala Vilhanová. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
