Tragédia v Rožňave: V rodinnom dome našli telo mladistvej osoby

Rožňava 23. mája (TASR) - Polícia vyšetruje úmrtie mladistvej osoby, ktorej telo bolo bez známok života nájdené v jednom z rodinných domov v Rožňave. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Polícia pracuje aj s verziou, že smrť maloletého spôsobilo požitie neznámej látky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Oznámenie o nájdení tela mladistvej osoby vo vonkajších priestoroch rodinného domu v Rožňave prijala polícia v utorok (21. 5.) popoludní. Na mieste udalosti bolo zistené, že k úmrtiu osoby došlo za doposiaľ presne nezistených okolností. Na zistenie presnej príčiny smrti a času úmrtia bolo nariadené vykonanie súdnej pitvy.



"Do konania boli zároveň nateraz pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva a nie je vylúčené, že do konania budú pribratí aj znalci z iných odvetví. Polícia pracuje aj s verziou, že smrť maloletého môže mať súvis s požitím, respektíve aplikáciou neznámej látky. Potvrdenie alebo vyvrátenie tohto podozrenia je možné až na základe výsledkov znaleckého skúmania, ktorého súčasťou bude aj toxikologické skúmanie, a výsledkov ďalšieho vyšetrovania," uviedla Mésarová.



Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na mladých ľudí, aby konali s rozvahou a mysleli na svoje zdravie. "Pretože nie každý organizmus zvládne užitie novej neznámej látky a následky môžu byť neraz fatálne," skonštatovala Mésarová. Polícia tiež vyzýva rodičov, aby si všímali zmeny v správaní detí, čo môže byť jedným z dôsledkov užívania neznámych látok.