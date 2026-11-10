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VRAŽDA V HANDLOVEJ: Po smrti muža polícia zadržala tri osoby
Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu a zaistila viaceré stopy.
Autor TASR
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Handlová 10. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia 52-ročného muža, ku ktorému došlo v pondelok (9. 11.) popoludní po násilnej trestnej činnosti v jednom z bytov v Handlovej. Začala trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy, policajti obmedzili na osobnej slobode tri osoby. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Operačný dôstojník na miesto okamžite vyslal policajné hliadky, ktoré udalosť preverili a potvrdili. V súvislosti s uvedenou udalosťou policajti v súlade so zákonom obmedzili na osobnej slobode tri osoby,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.
„Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu a zaistila viaceré stopy. V súčasnosti zabezpečuje potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku,“ ozrejmila Klenková s tým, že vzhľadom na procesné úkony policajti v súčasnosti nemôžu poskytnúť bližšie informácie.
„Operačný dôstojník na miesto okamžite vyslal policajné hliadky, ktoré udalosť preverili a potvrdili. V súvislosti s uvedenou udalosťou policajti v súlade so zákonom obmedzili na osobnej slobode tri osoby,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.
„Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu a zaistila viaceré stopy. V súčasnosti zabezpečuje potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku,“ ozrejmila Klenková s tým, že vzhľadom na procesné úkony policajti v súčasnosti nemôžu poskytnúť bližšie informácie.