Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v obci Bystrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. novembra (TASR) - Spišskonovoveskí policajti sa intenzívne venujú prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu ráno v obci Bystrany. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, na zistenie presnej príčiny úmrtia nariadili vykonanie pitvy. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa s tým, že aj vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.
