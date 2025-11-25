Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Strážskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

Autor TASR
Strážske 25. novembra (TASR) - Michalovskí policajti preverujú okolnosti prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v pondelok (24. 11.) ráno v Strážskom. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, na zistenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená pitva. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ uviedla hovorkyňa s tým, že aj pre citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.
.

