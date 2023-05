VO VATRE NA LÚKE NAŠLI UHORENÉ TELO: Polícia prípad vyšetruje

Rovné 9. mája (TASR) – Polícia vyšetruje úmrtie jednej osoby v obci Rovné v okrese Rimavská Sobota, ktorá v pondelok (8. 5.) uhorela vo vatre. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



Uhorené telo bolo nájdené na neuhasenom ohnisku vatry na lúke v katastrálnom území obce Rovné. Polícia naďalej zisťuje pohlavie i totožnosť osoby, čas či ďalšie okolnosti úmrtia.



Predbežné výsledky pitvy podľa polície preukázali úmrtie v dôsledku popálenín štvrtého stupňa pri páde do ohniska. "Pri pitve a ohliadke tela neboli zistené žiadne nálezy, ktoré by nasvedčovali tomu, že ide o zásah druhej osoby," dodala policajná hovorkyňa.