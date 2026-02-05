Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Regióny

VIDEO: Únik plynu v Moravanoch: Hlásia jednu obeť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint, hasiči vstúpili do objektu s dýchacími prístrojmi a analyzátorom plynov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moravany 5. februára (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v prípade úniku plynu v rodinnom dome v obci Moravany v okrese Michalovce. V stredu (4. 2.) pred polnocou prijali na linke 158 oznámenie o nájdení osoby bez známok života v suteréne, pričom v dome bolo cítiť plyn. Košická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že napriek snahe sa osobu nepodarilo oživiť a lekár na mieste konštatoval úmrtie.

„Do konania boli pribratí znalci, ktorí majú určiť presnú príčinu úniku plynu a okolnosti vzniku udalosti,“ uviedla polícia. Doplnila tiž, že meraniami potvrdili vážne ohrozenie života v dôsledku prítomnosti nebezpečných plynov. Objekt zabezpečili, prívod plynu odstavili a prijali opatrenia na zamedzenie ďalšiemu ohrozeniu osôb a majetku.

Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, hasiči vstúpili do objektu s dýchacími prístrojmi a analyzátorom plynov. Analyzátor v suteréne zaznamenal 30 ppm CO. „Na druhom poschodí nameral analyzátor plynov 300 a na ďalšom poschodí 500 ppm CO, čo je maximálna hodnota, ktorú prístroj dokáže namerať,“ dodal Bálint.

.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí