< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje úmrtie muža v Snine
Muž zomrel v dôsledku bodnorezných poranení zápästia a krku.
Autor TASR
Snina 20. januára (TASR) - Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s pondelkovým (19. 1.) úmrtím 39-ročného muža, občana Holandského kráľovstva, ku ktorému došlo v centre mesta Snina. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, súdnolekárska pitva predbežne potvrdila, že muž zomrel v dôsledku bodnorezných poranení zápästia a krku.
„Išlo o samopoškodenie poranením ostrým bodnorezným nástrojom, nožom, pričom z doposiaľ vykonaných úkonov je možné cudzie zavinenie vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípad naďalej vyšetrujú.
„Išlo o samopoškodenie poranením ostrým bodnorezným nástrojom, nožom, pričom z doposiaľ vykonaných úkonov je možné cudzie zavinenie vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípad naďalej vyšetrujú.