Polícia vyšetruje úmyselné založenie požiaru v Dunajskej Strede

Dunajská Streda 2. júna (TASR) - Policajti vyšetrujú úmyselne založený požiar, ktorý vypukol v stredu 1. júna v popoludňajších hodinách v stavebninách v Dunajskej Strede, ako všeobecné ohrozenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



V predajni sa poobede nachádzalo približne 40 zákazníkov, ktorí museli byť okamžite evakuovaní. "Prvé ohnisko založila neznáma osoba podpálením kartónov s konským hnojivom. Horieť vzápätí začalo aj o niekoľko regálov ďalej v časti s elektrickými grilmi a výbavou. Aj tu sa podarilo osobe zapáliť celú paletu so smaltovými kotlíkmi. Požiar si, našťastie, všimol jeden zo zamestnancov. Zahasením palety zabránil obrovským škodám," uviedla Linkešová.



Ako doplnila hovorkyňa, v blízkosti ohniska sa nachádzali tuhé a tekuté podpaľače, ktoré by spôsobili nekontrolovateľné šírenie ohňa. "Predajňa si predbežne vyčíslila škody na tovare na viac ako 2400 eur. Pri udalosti sa podarilo všetky osoby bez ujmy na zdraví dostať do bezpečia. Policajný vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Po obhliadke požiaru je jednoznačne preukázané, že požiar bol založený úmyselne," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Polícia zaistila kamerové záznamy a po operatívnej línii preveruje totožnosť osôb. V zmysle zákona hrozí osobám za takéto konanie strata slobody na štyri až desať rokov.