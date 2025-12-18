Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyšetruje usmrtenie vtákov: Škoda presiahla 10.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Senianske rybníky patria k najvýznamnejším zimoviskám a migračným zastávkam vodného vtáctva v strednej Európe. Každoročne sa tu zhromažďujú desaťtisíce jedincov vrátane viacerých vzácnych druhov.

Autor TASR
Senné 18. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Dôvodom je usmrtenie žeriava popolavého a labute veľkej v chránenom vtáčom území v katastri obce Senné v okrese Michalovce. Ako pre TASR uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, doposiaľ neznámy páchateľ svojím konaním porušil zákon o ochrane prírody a krajiny a spôsobil škodu vo výške 10.500 eur.

Vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony,“ doplnil hovorca s tým že v prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky.

Na prípad upozornila Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko). Zraneného žeriava popolavého našli návštevníci v sobotu (13. 12.) v kroví pri náučnom chodníku. Následne bol prevezený na veterinárnu kliniku, kde vyšetrenie potvrdilo prítomnosť brokov. Vzhľadom na rozsah poranení museli žeriava utratiť.

Žeriav popolavý je zákonom chránený a nepoľovný druh,“ uviedla ornitologická organizácia, ktorá zároveň vyzvala príslušné štátne orgány na prijatie účinných opatrení, ktoré by zabránili ďalšiemu vyrušovaniu a usmrcovaniu chránených živočíchov v tejto lokalite.

Incident odsúdila aj Slovenská poľovnícka komora (SPK). „Takéto konanie je hrubým porušením zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákona o poľovníctve s nevyhnutnými trestno-právnymi následkami v súlade s ustanoveniami Trestného zákona a Trestného poriadku. Žiadame orgány činné v trestnom konaní, aby tento prípad dôsledne prešetrili,“ uviedla komora v stanovisku. Dodala, že páchateľ znevažuje prácu a česť väčšiny poľovníkov.

