Dráma V Oravskom Podzámku: Polícia vyšetruje útok na bankomat
Na miesto udalosti boli prizvaní experti z kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava a policajný pyrotechnik.
Autor TASR
Oravský Podzámok 26. januára (TASR) - Policajti z Dolného Kubína vyšetrujú pondelkový útok na bankomat v obci Oravský Podzámok v okrese Dolný Kubín. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková pre TASR potvrdila, že ku krádeži finančnej hotovosti nedošlo.
„Na miesto udalosti boli prizvaní experti z kriminalistického a expertízneho ústavu Bratislava a policajný pyrotechnik,“ priblížila Šefčíková s tým, že bližšie informácie k prípadu zatiaľ nie je možné poskytnúť.
