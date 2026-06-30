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ÚTOK NOŽOM V KOŠICIACH: Jeden muž zahynul
Krátko po skutku bola zadržaná jedna osoba.
Autor TASR
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Košice 30. júna (TASR) - Na Vrátnej ulici v Košiciach došlo vo štvrtok (25. 6.) večer ku konfliktu viacerých osôb, ktorý vyústil do útoku. Dospelý muž bodným zraneniam napokon podľahol. Ako pre TASR potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, polícia v tejto súvislosti vedie vyšetrovanie pre zločin zabitia.
„V prípade sú realizované nevyhnutné procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu veci. Krátko po skutku bola zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní procesných úkonov z dôvodu, že neboli naplnené dôvody jej väzobného stíhania, prepustená,“ spresnila s tým, že policajti sa prípadu aktívne venujú.
Podľa jej slov vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s cieľom nezmariť vykonávané procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť viac informácií.
„V prípade sú realizované nevyhnutné procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu veci. Krátko po skutku bola zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní procesných úkonov z dôvodu, že neboli naplnené dôvody jej väzobného stíhania, prepustená,“ spresnila s tým, že policajti sa prípadu aktívne venujú.
Podľa jej slov vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s cieľom nezmariť vykonávané procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť viac informácií.