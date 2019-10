Polícia zadržala muža, požičiaval peniaze so stopercentným úrokom

Chminianske Jakubovany 23. októbra (TASR) – Polícia v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu úžery. V tejto súvislosti zadržala 36-ročného muža z obce Chminianske Jakubovany v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Voči zadržanému mužovi bolo vznesené obvinenie, ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Muž mal v rodnej obci požičiavať inému mužovi mesačne sumu 200 eur. Za dvanásť mesiacov išlo o sumu 2400 eur. Dlžník bol povinný vracať zapožičané peniaze počas vyplácania sociálnych dávok, a to s vopred určeným úrokom vo výške 100 percent. Je to v hrubom nepomere k zapožičanej finančnej sume," uviedla Ligdayová s tým, že obvinený muž pritom mal vedomosť, že 'dlžník' je osoba žijúca vo veľmi biednych podmienkach.



Ako dodala, muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.