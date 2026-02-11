< sekcia Regióny
Vandal na cintoríne: Poškodil náhrobok v tvare srdca s anjelom
Polícia vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku.
Autor TASR
Huncovce 11. februára (TASR) - Polícia vyšetruje vandalizmus na cintoríne v obci Huncovce v okrese Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ tam v utorok (10. 2.) dopoludnia poškodil náhrobný kameň v tvare srdca s vyobrazením anjela.
„Škoda pre poškodeného doposiaľ vyčíslená nebola. Bola vykonaná obhliadka miesta činu, udalosť bola riadne zadokumentovaná a poverený príslušník zisťuje okolnosti prípadu,“ uviedla hovorkyňa.
