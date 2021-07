VLÁMANIE: Neznámy muž kradol v dvoch záhradných chatkách v Stupave

Bratislava 7. júla (TASR) - Polícia v Malackách vyšetruje okolnosti vlámania a krádeží v záhradných chatkách v jednej z chatových oblastí v Stupave. Neznámy páchateľ odcudzil viaceré veci vrátane pochutín. Škoda sa vyšplhala na približne 500 eur. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Podľa doterajších informácií sa mal doposiaľ neznámy páchateľ medzi 5. a 6. júlom vlámať do jednej zo záhradných chatiek. Ukradnúť z nej mal predlžovací kábel, pletený košík, sviečku, kávu a sekeru s drevenou rúčkou. "Predtým, ako z chatky s odcudzenými vecami odišiel, skonzumoval aj uložený syr," približuje polícia.



Následne sa vlámal do vedľajšej chatky, kde ponechal odcudzené predmety z prvej chatky a so sebou si zobral LCD televízor, set-top box, ďalekohľad, cestovnú tašku a elektrickú kosačku. "Páchateľa aj v tejto chatke premohol hlad a skonzumoval v nej aj dve konzervy s makrelou a konzervu tuniaka," doplnila polícia.



Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.