V Prešove vyšetrujú vlámanie do troch bytov

Prešov 16. decembra (TASR) - Vlámania do troch bytov, ku ktorým došlo v stredu (15. 12.) na Švábskej ulici a Prostějovskej ulici v Prešove, vyšetruje polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"K prvému prípadu došlo v dopoludňajších hodinách, páchateľ na jednom z bytov vypáčil v oblasti zámku drevené vchodové dvere. Vošiel do bytu, z ktorého ukradol voňavky, sprchové gély a telové mlieka. Krádežou vznikla 55-ročnému majiteľovi škoda vo výške viac ako 250 eur a poškodením majetku škoda vo výške viac ako 110 eur," uviedla Ligdayová.



Dopoludnia boli vypáčené vchodové drevené dvere aj na byte na Prostějovskej ulici. Páchateľ vošiel do bytu, ale nakoniec z neho nič neodcudzil, 58-ročná majiteľka škodu na poškodení majetku zatiaľ nevyčíslila.



"K tretiemu prípadu došlo taktiež na Prostějovskej, no už v popoludňajších hodinách. Zlodej sa dostal do bytu rovnakým spôsobom, vypáčil zámok na drevených vchodových dverách. Páchateľ z bytu odcudzil dámske hodinky i drevenú šperkovnicu, v ktorej sa nachádzali predmety zo zlatého kovu ako prstene a retiazky. Zlodej z bytu ukradol aj peniaze v hodnote 100 eur. Poškodená majiteľka celkovú škodu vyčíslila na viac ako 2800 eur," doplnila Ligdayová.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vo všetkých troch prípadoch vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody, v poslednom prípade aj v súbehu s trestným činom krádeže. Páchateľom hrozí až päťročné väzenie.