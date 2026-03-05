Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Regióny

Vlámanie do bytu v Kežmarku: Zmizla hotovosť aj šperky

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Presná škoda, ktorá bola spôsobená, doposiaľ vyčíslená nebola.

Autor TASR
Kežmarok 5. marca (TASR) - Polícia vyšetruje prípad porušenia domovej slobody a trestného činu krádeže v Kežmarku. Páchateľ v priebehu stredy (4. 3.) dopoludnia bez súhlasu vošiel do bytu na Ulici Kuzmányho a byt prehľadal. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„V skrini našiel peňažnú hotovosť 4500 eur, v drevenej šperkovnici zase našiel zlaté i strieborné šperky, išlo o retiazky s príveskami, prstene a náušnice,“ dodala hovorkyňa s tým, že presná škoda, ktorá bola spôsobená, doposiaľ vyčíslená nebola.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme