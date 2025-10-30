< sekcia Regióny
Polícia vyšetruje vlámanie do rodinného domu v Prešove
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Prešov 30. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje vlámanie do jedného z rodinných domov v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, preverovaním oznámenia bolo zistené, že k skutku došlo v období od 21. do 29. októbra.
„Neznámy páchateľ poškodil oplotenie a neoprávnene vstúpil na pozemok rodinného domu, vypáčil pivničné okno, cez ktoré vošiel dnu. Miestnosti postupne prehľadal, veci poprehadzoval. Zlodej nakoniec nič nevzal, no poškodením oplotenia i zariadenia v dome vznikla majiteľovi škoda vo výške 5000 eur,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
„Neznámy páchateľ poškodil oplotenie a neoprávnene vstúpil na pozemok rodinného domu, vypáčil pivničné okno, cez ktoré vošiel dnu. Miestnosti postupne prehľadal, veci poprehadzoval. Zlodej nakoniec nič nevzal, no poškodením oplotenia i zariadenia v dome vznikla majiteľovi škoda vo výške 5000 eur,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.