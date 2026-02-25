< sekcia Regióny
POZNÁTE MUŽA NA VIDEU? Polícia vyšetruje vlámanie v Bratislave
Polícia ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorá je na videu zverejnenom na sociálnej sieti, kontaktovali.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Policajti vyšetrujú vlámanie do jedného z rodinných domov na Vidlicovej ulici v Bratislave. Pátrajú po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vykonávajú vyšetrovanie prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže spáchaným formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že sa vlámal do jedného z rodinných domov na Vidlicovej ulici v Bratislave,“ spresnila.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorá je na videu zverejnenom na sociálnej sieti, kontaktovali.
