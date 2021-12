Polícia vyšetruje vlámanie do troch garáží v Bardejove

Bardejov 2. decembra (TASR) - Trestné stíhanie pre zločin krádež začala polícia v Bardejove v súvislosti so stredajším (1. 12.) vlámaním neznámeho páchateľa do troch garáží na Ťačevskej ulici v Bardejove.



"Zlodej vypáčil vstupné dvere na prvej garáži, odkiaľ ukradol štyri kusy letných pneumatík s diskami, dve vŕtačky a, navyše, poškodil prednú kapotu odparkovaného osobného auta Škoda Fabia. Majiteľovi vznikla celková škoda 1250 eur," uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



Rovnakým spôsobom sa zlodej dostal aj do ostatných dvoch garáži. "Z druhej ukradol okružnú pílu, skrutkovač, vibračnú brúsku a batériu. Škoda bola vyčíslená na 460 eur. Z tretej garáže nič nezmizlo, poškodením dverí majiteľovi vznikla škoda 50 eur," dodal Džobanik.