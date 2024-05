Polícia vyšetruje vniknutie do dvoch bytov v Poprade

Poprad 29. mája (TASR) - Polícia vyšetruje neoprávnené vniknutie do dvoch bytov v Poprade v lokalite Dlhé hony. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že doposiaľ neznámy páchateľ sa do nich vlámal v utorok (28. 5.).



"Najprv vstúpil do prvého z bytov, celý ho prehľadal, nič však nevzal a odišiel. Následne si vyhliadol druhý byt, rovnakým spôsobom vošiel dovnútra a taktiež ho prehľadal. Odniesol si dámske hodinky, náramky, retiazky, prívesky, prstene či náušnice, a to všetko zo žltého kovu. Potom z bytu odišiel," priblížila hovorkyňa. Konaním páchateľa vznikla poškodeným majiteľom škoda vo výške viac ako 4000 eur.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade vedie v tejto veci trestné stíhanie pre zločin porušovania domovej slobody.