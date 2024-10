Veľké Kapušany 21. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje vraždu 60-ročnej ženy vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce. Bezvládne telo ženy s ranami v oblasti chrbta na dvore pred rodinným domom našli v nedeľu (20. 10.) dopoludnia. Ako košická krajská polícia informovala na sociálnej sieti, podozrivú osobu vypátrali a zadržali v nedeľu večer.



Polícia spresnila, že podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala osoba podozrivá zo spáchania tohto skutku v doposiaľ presne nezistenom čase neoprávnene vniknúť do interiéru rodinného domu, kde sa voľne pohybovala.



"V úmysle usmrtiť poškodenú 60-ročnú ženu jej doposiaľ nezisteným ostrým predmetom najmenej dvakrát bodla do oblasti chrbta a najmenej trikrát do oblasti ruky. Týmto konaním boli žene spôsobené zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a žena im na mieste podľahla," uviedla polícia.



Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a prečin porušovania domovej slobody. "V súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné procesné úkony. Bližšie a podrobnejšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí," dodala polícia.