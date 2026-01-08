Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vražda pri Bratislave: Muž neprežil brutálny útok, zadržali dvoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov.

Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Polícia vyšetruje vraždu, ktorá sa stala v stredu 7. januára v chatovej oblasti v Svätom Jure, kde zadržala dvoch mužov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

V čase okolo 20.11 h sme na čísle 158 prijali oznámenie o fyzickom útoku, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa na mieste nachádza jedna zranená osoba mužského pohlavia, ktorá aj napriek poskytnutej pomoci hliadkami zraneniam podľahla. Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov,“ objasnila Šimková.

Doplnila, že vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal v rámci procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.

.

