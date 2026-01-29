< sekcia Regióny
TRAJA MŔTVI VO VRANOVE: Vyšetrujú vraždu, zadržaný je v cele
V jednom z bytov na sídlisku našli tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. januára (TASR) - Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a vykonáva všetky potrebné procesné úkony v prípade nálezu troch osôb bez známok života, ku ktorému došlo v stredu (28. 1.) popoludní vo Vranove nad Topľou. Polícia za použitia donucovacích prostriedkov obmedzila osobnú slobodu 35-ročnému mužovi, ktorý je momentálne v cele policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ uviedla hovorkyňa. V jednom z bytov na sídlisku našli popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu.
