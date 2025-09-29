Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÝBUCH BANKOMATU: Páchatelia si odniesli peniaze

Miesto činu. Foto: Polícia

Prizvali aj experta z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave.

Autor TASR
Novoť 29. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje pondelkový výbuch bankomatu v obci Novoť v okrese Námestovo, z ktorého bola odcudzená finančná hotovosť, ktorej výška zatiaľ nie je známa. Podľa doterajších informácií mali páchatelia z miesta ujsť na motocykli na doposiaľ neznáme miesto. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Na miesto okamžite operačný dôstojník vyslal policajné hliadky. „Prizvali aj experta z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila Kocková.

Polícia žiada prípadných svedkov, aby akékoľvek informácie k tejto udalosti oznámili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.
