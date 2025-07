ÚNOS NA ZÁHORÍ: Muža zbili a donútili odovzdať tisíce eur

Skalica 18. júla (TASR) - Skalický policajný vyšetrovateľ obvinil tri osoby zo zločinu vydieračského únosu. Incident sa odohral po tom, čo si jeden z obvinených dohodol stretnutie s poškodeným pre nesplnený záväzok. Poškodeného podľa polície donútili nasadnúť do ich vozidla, nasledovať mal fyzický útok i vyhrážky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Obvinení najskôr zablokovali vozidlo poškodeného. Jeden mal mať zahalenú tvár a dvaja mali byť ozbrojení nožom. „Pod hrozbou násilia mali donútiť poškodeného nasadnúť do ich vozidla, kde ho mali fyzicky napadnúť a vyhrážať sa mu. Potom získali aj kľúče od jeho auta. Pod ďalším nátlakom im mal odovzdať hotovosť 2000 eur a slnečné okuliare. Zároveň sa mu vyhrážali, aby sa neodvážil nič nahlásiť na polícii,“ spresnila polícia.



Dvaja 24-roční a jeden 20-ročný muž čelia obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu spáchaného spolupáchateľstvom. Jeden z 24-ročných mužov bol zároveň obvinený aj zo zločinu lúpeže. Štvrtý, 40-ročný muž, je obvinený z prečinu krádeže. „Na základe zhromaždených dôkazov boli traja podozriví po predchádzajúcom súhlase prokurátora zadržaní. Po vykonaní úkonov pred vyšetrovateľom v Skalici boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Po štvrtom obvinenom polícia pátra, keďže je na úteku,“ dodala polícia.



Prípad si po vznesení obvinenia prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý podal podnet na väzobné stíhanie. „Sudca okresného súdu rozhodol o vzatí 24- a 20-ročného muža do vyšetrovacej väzby. Štyridsaťročný muž je stíhaný za prečin krádeže na slobode,“ podotkla polícia s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvineným za spáchanie obzvlášť závažného zločinu trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.